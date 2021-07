IMGW wydał III stopień ostrzeżenia przed burzami z gradem dla części powiatów województwa lubelskiego

III stopień ostrzeżenia przed burzami z gradem dotyczy tych powiatów i miast naszego regionu:

biłgorajski,

Chełm,

chełmski,

hrubieszowski,

janowski,

krasnostawski,

kraśnicki,

lubelski,

Lublin,

łęczyński,

świdnicki,

tomaszowski,

włodawski,

zamojski,

Zamość.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 50 mm do 70 mm, lokalnie w przypadku kumulacji opadów do 100 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami grad - czytamy w komunikacie IMGW- PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 6 w poniedziałek (19 lipca).

Ponadto, w Białej Podlaskiej oraz powiatach: bialskim, lubartowskim, opolskim, parczewskim i puławskim do godz. 2 w poniedziałek utrzymany został alert II stopnia o burzach z gradem. - Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie do 90 km/h. Miejscami grad - precyzuje IMGW.