IMGW wydało biały alert dla Polski. Będzie mróz, deszcz i śnieg. Miejscami nawet 10 cm. Kierowcy muszą uważać KS

Dla miłośników białego puchu mamy dobrą wiadomość – w ten weekend może spać dużo śniegu. Konrad Sławiński/archiwum

Zaczynają potwierdzać się informacje meteorologów dotyczące oficjalnego nadejścia zimy. Choć pierwszy śnieg na Lubelszczyźnie spadł we wtorek (23 listopada), to dla miłośników białego puchu mamy dobrą wiadomość – w ten weekend spadnie go jeszcze więcej.