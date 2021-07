Impreza pod parasolką. „Zlot kapel podwórkowych” i 30. urodziny biłgorajskich „Wygibusów”

Bułgaria jak za dawnych lat, nadal kochamy tam jeździć na wakacjny wypoczynek

O wyjazdach wakacyjnych do Bułgarii niektórzy mówili z nutą prześmiewczą w głosie. Ale chętnie jeździliśmy i nadal jeździmy tam po słońce, wspaniałą kuchnię, by spotkać miło do nas nastawionych ludzi.