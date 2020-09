Inauguracja sezonu PGNiG Superligi piłkarzy ręcznych. W chemicznych derbach drużyna Azotów Puławy wygrała na wyjeździe z Grupą Azoty Tarnów

W derbowym starciu drużyn sponsorowanych przez spółki wchodzące w skład Grupy Azoty spotkały się zespoły, którym w nowym sezonie przyświecają diametralnie różne cele. W Puławach liczą na walkę o medale mistrzostw Polski, natomiast w Tarnowie chcą zapewnić sobie utrzymanie w superlidze. Faworyta meczu otwierającego sezon było więc łatwo ustalić, ale gospodarze z dużym animuszem rozpoczęli rywalizację z silniejszym przeciwnikiem.

Tarnowianie mocno wyszli w obronie i już na 9-10 metrze starali się przerywać każdy zaczątek akcji puławian. Gdy piłka trafiała w ręce Michała Jureckiego natychmiast doskakiwało do niego dwóch zawodników. Ale to stwarzało więcej miejsca dla pozostałych zawodników Azotów, a doświadczony rozgrywający miał świetny przegląd boiskowych sytuacji i natychmiast piłkę posyłał do wolnych kolegów.

Po pięciu minutach gry goście prowadzili 3:1, ale po kolejnych siedmiu o jedno trafienie lepsi byli gospodarze (5:4). Wyrównana gra trwała przez około kwadrans. W drugich 15 minutach Azoty ze stanu 6:6 wyszły na prowadzenie 16:10 po pierwszej połowie. Przewagę puławianie zbudowali głównie po bramkach zdobywanych po podaniach Jureckiego.