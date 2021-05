Incydent na lotnisku w Świdniku. Musiała interweniować straż graniczna [25.05]

W piątek (21.05) przed godziną 22.00 na świdnickim lotnisku wylądował samolot linii Wizz Air, którzy przyleciał z Wielkiej Brytanii. Na jego pokładzie znajdował się pasażer po 40. roku życia, który zachowywał się agresywnie wobec załogi samolotu. - Był wulgarny i nie wykonywał poleceń - mówił por. SG Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Na miejsce wezwano Straż Graniczną. Choć mężczyzna był pod widocznym działaniem alkoholu to nie zgodził się na badania. - Pasażer nie zgodził się też na przyjęcie mandatu karnego - mówił Sienicki. Mężczyzna otrzymał wezwanie do stawienia się w Placówce SG w Lublinie, a sprawa zostanie skierowana do sądu.