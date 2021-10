„Innowacja w Praktyce”. W Lublinie eksperci z całej Polski spotkali się, by rozmawiać o innowacyjnych rozwiązaniach

– To wydarzenie ma dla nas ważne znaczenie. Wielkim wyzwaniem było dostosowanie się gospodarki do nowych uwarunkowań wynikających z okresu pandemii, a szczególną rolę będą tu odgrywały innowacje. Pomoże to również naszemu województwu nadrobić zaległości w stosunku do poziomu gospodarki w wymiarze krajowym – twierdzi wojewoda lubelski, Lech Sprawka.