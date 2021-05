Instytut Europy Środkowej zaprasza na pierwszą edycję Lublin Central Europe Forum. Wydarzenie odbędzie się online

Łącznie w tegorocznej dyskusji weźmie udział kilkunastu cenionych prelegentów z całej Europy (m.in. Słowacji, Czech, Chorwacji czy Serbii). Spotkanie będzie przebiegać w języku angielskim.

Organizatorzy pragną, by Lublin Central Europe Forum stał się coroczną majową tradycją.

– Docelowo chcielibyśmy, żeby to forum rozrosło się do prawdziwej imprezy, która jest umiejscowiona w Lublinie. To będzie wydarzenie cykliczne, odbywające się raz do roku, w maju – podkreśla prof. Stępniewski.