Interesujesz się militariami? Agencja Mienia Wojskowego w Lublinie wyprzedaje specjalistyczny sprzęt

NOWE Kiedy w polskim kinie królował jazz – niezwykła reminiscencja na otwarcie Lublin Jazz Festiwal

Polskie kino lat 60. XX wieku przesiąknięte było muzyką jazzową – „Nóż w wodzie” Romana Polańskiego jest tak samo kultowy, jak stworzona do niego przez Krzysztofa Komedę muzyka. Ducha tej korelacji słychać na wydanej właśnie płycie „Alibi” projektu Not For Sale. Jej koncertowa premiera odbędzie się w poniedziałek podczas 12. edycji Lublin Jazz Festiwal. O tej płycie, a także o tym co się wydarzy w poniedziałkowy wieczór rozmawiamy z liderem Not For Sale, Krzysztofem Gryko.