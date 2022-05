Internetowa galeria sztuki stworzona przez dziewczyny z V LO podbiła Polskę. Wyimek dostał „Społecznego Oskara”

– to tutaj znajdują się artyści i rzemieślnicy z całego regionu. Strona jest podzielona na dziewięć kategorii, m.in. „Literatura”, „Rękodzieło” i „Sztuki plastyczne”. Nie zabrakło jednak „Ciekawych miejsc” i „Czegoś zupełnie innego”. Choć odznaczenie już zdobyły, Wyimek nie spocznie na laurach.

– Cały czas można się zgłaszać do galerii. Pracujemy nad tym, żeby prace można było prezentować również anonimowo, bez zdjęcia i danych, a jedynie pod pseudonimem. Myślimy też o zrobieniu specjalnego segmentu dla maturzystów, w którym będziemy nawiązywać do tematów, które mogą się pojawić jako kontekst na egzaminie, żeby ułatwić im pisanie – tłumaczy Katarzyna Anna Lendzion, kierowniczka Wyimka, w którego skład wchodzą również Łucja Rymuszka i Alicja Pacek. Nie jest to pierwszy sukces współpracy dziewczyn, w tamtym roku również dostały Srebrnego Wilka, za projekt Frog Talk.