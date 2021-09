Internetowe oszustwo w powiecie zamojskim. 58-latka straciła blisko 60 tysięcy złotych

O całym zajściu policja dowiedziała się w sobotę, kiedy zgłosiła się do nich pokrzywdzona 58-latka. Opisując zdarzenie wspominała, że kilka miesięcy temu trafiła na stronę internetową, która oferowała możliwość inwestowania pieniędzy w popularny ostatnimi czasy rynek kryptowalut. Zainteresowana szybkim zarobkiem kobieta przekazała numer telefonu, na który zaczęła regularnie dostawać oferty inwestycji – jednak warunkiem było wpłacenie 250 dolarów, na co kobieta nie chciała się zgodzić.

Na początku września z niewiadomych przyczyn zadzwonił do niej niezidentyfikowany mężczyzna informując ją, że wpłata nie jest już konieczna, a ona zarobiła już pieniądze, które może wypłacić – pomoże jej w tym ,,analityk”, który skontaktował się z nią jeszcze tego samego dnia. 58-latka zainstalowała na swoim komputerze program do zdalnej obsługi sprzętu, zalogowała się również na swoje konto bankowe oraz przesłała skan blankietu prawa jazdy. Widziała, jak ktoś zdalnie wykonuje na jej rachunkach różne operacje finansowe i zleca przelewy, jednak akceptowała je, zapewniona, że to standardowa procedura.