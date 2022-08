Inwestycja będzie spektakularna. Dawny gmach Akademii Zamojskiej zmienia się, pięknieje Bogdan Nowak

Całkowity koszt inwestycji to ponad 41 mln 546 tys. zł. Z tego ok. 24 mln zł to unijna dotacja. Remont obejmują m.in. one obszerne poddasze dawnej Akademii Zamojskiej. Zostanie ono w całości przebudowane, dzięki czemu odtworzony będzie "pierwotny gabaryt obiektu".