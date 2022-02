Inwestycja dla przyszłych pokoleń. Lasy Państwowe będą masowo wykupywać działki

- Uruchomienie tego programu jest istotne. Bo dzisiaj właściciele gruntów przyleśnych czy terenów leśnych często nie mają umiejętności technicznych na ich odpowiednie zagospodarowanie – tłumaczył Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska na środowej konferencji promującej akcję. I dodał: - Jesteśmy zainteresowani gruntami, które przystają do terenów Lasów Państwowych.

Sprzedaj działkę

- Obserwujemy często, że prywatne lasy są niezarządzane, zaśmiecane lub drewno jest tam po prostu rabowane. Niszczą je szkodniki – dodał Józef Kubica, p.o. dyrektora Lasów Państwowych.

Wspólna akcja Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Lasów Państwowych (zarządzają one terenami należącymi do Skarbu Państwa) ma charakter ogólnopolski. Skupowane będą prywatne grunty już zalesione oraz takie, na których - po wykupie - dopiero las zostanie posadzony. To wszystko dzieje się w trosce o poprawę klimatu w naszym kraju oraz całej Europie.