Inwestycja za ponad 100 milinów, ale niektóre prace wymagają poprawy. Miasto „odbiera” przebudowane Racławickie, Lipową i Poniatowskiego

To największa miejska inwestycja drogowa w ostatnim czasie. Wartość robót przekroczyła 105 mln zł. Z przebudowanych Al. Racławickich, Lipowej i Poniatowskiego kierowcy już korzystają. Miasto zajęło się odbiorami technicznymi. Wzięło pod lupę jakość wykonanych robót. Sprawdzanie skończy się do połowy września. – Zgodnie z zapisami umowy, potrwają one dwa tygodnie – mówi Justyna Góźdź z biura prasowego ratusza.

W poniedziałek (6 września) rozpoczęto odbiory sygnalizacji świetlnych.

– Przez dwa najbliższe dni odbiory obejmą sygnalizacje świetlne, co pozwoli na zweryfikowanie prawidłowości ich funkcjonowania. Po ich zakończeniu, zostanie podjęta decyzja o uruchomieniu pozostałych niewłączonych do tej pory świateł na skrzyżowaniach – wskazuje Góźdź.

Prace związane z przebudową objęły łącznie 13 sygnalizacji świetlnych. Najwcześniej zaczęła działać ta na skrzyżowaniu Długosza z Racławickimi. Później ruszyła – w połowie sierpnia – sygnalizacja na skrzyżowaniu „nowej” Poniatowskiego, Sowińskiego i Racławickich, a pod koniec sierpnia światła zaczęły sterować ruchem na skrzyżowaniu Racławickich z Lipową i Poniatowskiego.

Dalej nie działają sygnalizacje np. u zbiegu Racławickich z Puławską (nowa) oraz część na Lipowej.