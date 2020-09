IPN zakończył prace na górkach czechowskich. Czy udało się zlokalizować pochówki pomordowanych?

IPN informuje, że w latach 1940-1942 na terenie górek czechowskich Niemcy przeprowadzili co najmniej sześć masowych egzekucji. Liczba ofiar nie jest dokładnie ustalona. W czterech z nich (III 1940, 10 IV 1940, 5 V 1941, 1 VI 1942) zamordowano co najmniej 171 osób. Po wojnie - w okresie od 9 grudnia 1947 do 5 stycznia 1948 r. - na terenie górek czechowskich przeprowadzono osiem ekshumacji, w trakcie których wydobyto łącznie 231 ciał.

Dawny poligon ma ok. 105 hektarów. Ratusz chce aby na części powstał park naturalistyczny (ok. 75 ha) a na pozostałych (ok. 30 ha) stanęły bloki. Takie rozwiązanie pojawiło się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Uchwała w tej sprawie została jednak w części – właśnie dotyczącej górek czechowskich – unieważniona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Ratusz złożył skargę kasacyjną od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na razie termin rozprawy nie został wyznaczony.