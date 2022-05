Istnieje o niej wiele mitów i żaden nie jest prawdziwy. W SPSK 1 w Lublinie na radioterapię można się umówić „na jutro”

Nowotwór przewodu pokarmowego, piersi, prostaty, a także płuc i skóry to tylko niektóre rodzaje schorzeń, które można leczyć za pomocą radioterapii.

– Chcemy odczarować napromienianie, wokół którego narosło wiele mitów i legend. Pacjenci opowiadają sobie niestworzone historie, kiedy na przykład leżą razem na oddziale. Mówią o babciach, prababciach czy ciociach, które miały radioterapię i umarły. Tymczasem współczesna radioterapia jest metodą bardzo skuteczną, nowoczesną i przede wszystkim bezpieczną dla pacjentów, a że w dzisiejszych czasach tak szybka terapia jest dostępna w tak krótkim czasie, jest dodatkową korzyścią – mówi dr n. med. Aleksandra Kozłowska.

Personel zakładu na bieżąco szkoli się z nowych, precyzyjniejszych technik napromieniowania, ale nie bez znaczenia w jakości leczenia jest używany przez nich sprzęt. Dwa nowoczesne akceleratory, precyzyjny system pozycjonowania, 64-rzędowy tomograf i jedyny w województwie akcelerator przeznaczony do radioterapii śródoperacyjnej to nie są terminy, które łatwo przyswoić, ale do poprawy zdrowia wystarczy skorzystać z możliwości urządzeń.