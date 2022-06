IT Fitness Test 2022 Grupy Wyszehradzkiej. Jak poradzili sobie uczniowie ze Świdnika? AS

IT Fitness Test to sprawdzian wiedzy z zakresu technologii cyfrowej, do którego podeszli w poniedziałek (13.06) uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Świdniku. Test praktycznej wiedzy z zakresu umiejętności IT trwa 45 minut, jednak najlepsi są go w stanie ukończyć już po około dwudziestu trzech minutach.