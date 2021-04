IV liga piłki nożnej. Ciąg dalszy dominacji Tomasovii i problemów Unii Hrubieszów

Tomasovia Tomaszów Lubelski kolejny raz potwierdziła swoją dominację i zwyciężyła aż 5:0 z Powiślakiem Końskowola. - Jechaliśmy do Tomaszowa, by sprawić niespodziankę, jednak Tomasovia pokazała, że jest zespołem zdecydowanie lepszym, dużo dojrzalszym i z dużą jakością piłkarską. Od pierwszych minut to rywale prowadzili grę, co udokumentowali bramkami. Mają doświadczony zespół, w którym grało tylko dwóch młodzieżowców. Był to sprawdzian, który pokazał, w jakim miejscu jesteśmy. Tomasovia nastawiła się na awans i tego trzeba będzie im pogratulować - mówił po meczu trener gości z Końskowoli, Robert Chmura

Podopieczni Pawła Babiarza w trzech kolejkach grupy mistrzowskiej zdobyli komplet punktów. Do bramki przeciwnika trafiali aż 16 razy. Nie stracili ani jednego gola. Taki bilans jednoznacznie rozprawia się z tezą dotyczącą niższego poziomu jednej z lubelskich grup przed podziałem na mistrzowską i spadkową. Tomasovia rozprawia się z każdą drużyną lubelskiej IV ligi. 3 maja czeka ich starcie z wiceliderami, czyli Huraganem Międzyrzec Podlaski. Zespół prowadzony przez Damiana Panka awansował na drugą pozycję po wygranej 3:0 nad Victorią Żmudź.