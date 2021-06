IV liga piłki nożnej. Ligowy krajobraz na dwie kolejki przed końcem sezonu

- Zostały dwa spotkania, w których niewątpliwie będziemy faworytami. Trzeba jednak powiedzieć, że wyjazd do Włodawy wydaje się ciężki. Nic nie jest na sto procent, jak zawsze w piłce. Po drodze mamy jeszcze środowy półfinał wojewódzkiego Pucharu Polski z Chełmianką - mówi szkoleniowiec z Tomaszowa Lubelskiego.

Lider IV ligi na dwie kolejki przed końcem sezonu ma na swoim koncie 94 punkty. Jeśli tomaszowianie wygrają dwa ostatnie mecze, zakończą sezon z trzycyfrowym dorobkiem punktowy. Warto zwrócić uwagę także na bilans bramek Tomasovii. Niebiesko-biali stracili w bieżących rozgrywkach 10 goli. Do siatki rywali trafiali natomiast aż 125 razy.

Za tomaszowianami w tabeli grupy mistrzowskiej lubelskiej IV ligi plasuje się Świdniczanka Świdnik Mały i Victoria Żmudź. Obie drużyny tracą do pierwszego miejsca po 32 punkty. Świdniczanie w minionej kolejce pokonali Włodawiankę Włodawa 3:1, a piłkarze ze Żmudzi w identycznym stosunku zwyciężyli z Lublinianką. Zespół z Lublina obecnie zamyka stawkę z dorobkiem 37. punktów. Rozgrywki grupy mistrzowskiej nie ułożyły się po myśli podopiecznych Dariusza Bodaka. Na dziesięć spotkań rozegranych po ponownym podziale na grupy lublinianie przegrali osiem. Zaliczyli ponadto po jednej wygranej i remisie.

- Na pewno nikt się nie spodziewał tak dużej dominacji. Nikt nie przewidzi tego, że będzie zespół, który będzie w stanie wygrać prawie wszystko. My sami nie liczyliśmy na aż tak dobry wynik. Kadra pozwalała myśleć o tym, że będziemy się bić o awans. Czas pokazał, że byliśmy w stanie osiągnąć wynik bardzo wysoki. Jest to jeden z najlepszych, lub nawet najlepszy wynik w historii Tomasovii - dodaje trener Babiarz.

Liderem grupy spadkowej jest wciąż Opolanin Opole Lubelskie. Przewaga podopiecznych Daniela Szewca nad drugimi rezerwami łęczyńskiego Górnika po ostatniej kolejce jednak nieco stopniała. Opolanie niespodziewanie zremisowali 1:1 z Ładą 1945 Biłgoraj, która wciąż ma szanse na utrzymanie. Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek piłkarze z Biłgoraja tracą do bezpiecznego miejsca pięć punktów. By nie spaść do okręgówki biało-niebiescy muszą wyprzedzić Bizona Jeleniec, który w niedzielę przegrał aż 0:9 z Gromem Różaniec. Zespoły z Jeleńca i Biłgoraja zmierzą się w bezpośrednim starciu już w najbliższej kolejce. Pewna spadku jest natomiast Unia Hrubieszów, która wycofała się z rozgrywek oraz Unia Białopole. Ten ostatni zespół od początku sezonu uzbierał zaledwie sześć punktów.