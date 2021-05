IV liga piłki nożnej. Podsumowanie szóstej kolejki rozgrywek w grupie spadkowej i mistrzowskiej

Pierwsze zwycięstwo w tej fazie rozgrywek odnieśli piłkarze lubelskiej Lublinianki. Podopieczni Dariusza Bodaka przełamali się po serii ośmiu spotkań bez zwycięstwa. W meczu rozgrywanym na własnym boisku pokonali Huczwę Tyszowce 3:1. - Mamy wciąż swoje problemy. Ciągle nam ktoś wypada. Jak nie za kartki to przez kontuzje - mówi trener Lublinianki. - Bardzo ciężko nam złożyć do kupy meczową osiemnastkę. Z wyjściową jedenastką raczej nie ma problemu, ale i ona zmienia się w każdym meczu. To jest nasz największy problem. Wciąż posiłkujemy się juniorami starszymi. Jest to także plus. Już od jakiegoś czasu było widać postęp w naszej grze. Punkty powinny przyjść kilka kolejek temu. Płacimy jednak za brak doświadczenia. Wygraliśmy z ciekawą i dobrą drużyną. Tym bardziej to cieszy - kończy szkoleniowiec.