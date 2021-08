Ivana Jakubcova - nowa koszykarka Pszczółki Polski-Cukier AZS UMCS Lublin pracuje również jako modelka. Zobacz zdjęcia

WYBORY W PZPN. Podlaski Duch Puszczy nocą raczej nie wyparuje. Utrzyma się do głosowania, a i potem nikt nie będzie wybrzydzał [ROZMOWA]

Kazimierz Greń wygrywał wybory w PZPN dla Michała Listkiewicza, Grzegorza Laty i Zbigniewa Bońka. Teraz ocenia kończącą się kampanię. I nie pozostawia wątpliwości, że Marek Koźmiński zachowywał się tak, jakby wybory miały wygrać się same. Nie ukrywa przy tym, że o tajniki strategii dopytywał go - zresztą już pięć lat temu, w dniu poprzedniej elekcji - Cezary Kulesza. Były podkarpacki baron przypomina poprzednie batalie o prezesurę, doradza nowemu prezesowi; namawia do audytu, przestrzega natomiast przed przyznaniem Zbigniewowi Bońkowi tytułu prezesa honorowego. I zapowiada wydanie książki o tajemnicach wyborów i zakulisowej historii PZPN.