Izabela Trojanowska: Romuald Lipko był absolutnym bossem polskiej muzyki rozrywkowej

Rozmawiamy przy okazji koncertu z Lublinie, koncertu specjalnego, bo w szczególny sposób upamiętniającego Romualda Lipkę. Jak zaczęła się Pani współpraca z nim?

Zaczęło się od tego, że otrzymałam od Ryszarda Poznakowskiego, dyrektora artystycznego Teatru Syrena piosenkę „Liczy się tylko czas”, z tekstem Bogdana Olewicza i nie byłam przekonana do jej aranżu w stylu disco. Zaczęliśmy się z Markiem zastanawiać, kto by mógł przearanżować ten utwór, bo był niewątpliwie tego wart. Chcieliśmy, żeby był bardziej rockowy, z racji tego, że sami słuchaliśmy rocka i mieliśmy pojęcie, co muzycznie dzieje się na świecie. W głowie pojawiła się Budka Suflera, która w tamtym czasie miała pauzę i nie było o nich jakoś szczególnie głośno. Piosenka miała być śpiewana w studiu Gama w Programie Drugim TVP, którego dyrektorem był Mariusz Walter. Co ciekawe, jemu ta wersja disco bardzo się podobała i niechętnie przystał na zmianę aranżu. Ostatecznie jednak nie tylko się zgodził, ale i osobiście zadzwonił do Romka Lipki z prośbą o nadanie piosence innego sznytu. Romek odniósł się do tego pozytywnie, a ja byłam przeszczęśliwa. Kiedy zjawiłam się w studiu akurat Irena Jarocka nagrywała piosenkę Lipki do słów Andrzeja Mogielnickiego. Wtedy to właśnie pojawił się pomysł na moją pierwszą długogrającą płytę zatytułowaną „Iza”, do której Mogielnicki napisał teksty, a Lipko zrobił muzykę.