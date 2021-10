Jacek Bury sprzeciwia się „Polskiemu Ładowi" i składa uchwałę do senatu

- Lublin i Lubelszczyzna mogą stracić bardzo dużo po wprowadzeniu „Polskiego Ładu”. Nie możemy być bierni w tej sprawie - mówił podczas konferencji senator Bury. - Musimy za wszelką cenę powstrzymać plany PiS-u i w sposób ograniczony wierzyć w zapewnienia ministrów, że żaden samorząd na tym nie straci. Oczywiście jest to możliwe, ale czy nie dotyczy to tylko gmin blisko związanych z PiS? - pytał senator. - Wiem, że za chwilę pojawi się głos “ale Lublin wczoraj dostał 30 mln zł od rządu”. Po pierwsze, czy 30 mln zł to kwota, która wyrówna straty, jakie mogą pojawić się w kasie miasta po wprowadzeniu „Polskiego Ładu"? A po drugie, to tylko dowód na uznaniowość, dziś dostaniecie, a jutro już nie - przekonywał.

Czy rzeczywiście samorządy stracą na Polskim Ładzie? - Trudno jest mi się ustosunkować do postulatów pana Burego, bo nie wiem jakie kryteria bierze pod uwagę. Zgodnie z naszymi ustaleniami, żaden samorząd nie będzie miał mniejszych dochodów. W 2022 r. łączne dochody wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego z tytułu PIT i CIT (po uzupełnieniu o dodatkowe 8 mld zł) będą wyższe o 10,3 proc. w stosunku do wcześniejszych prognoz - mówi Michał Deruć z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.