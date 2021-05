„Jak ja stanę przed tablicą?” czyli powrót do szkół oczami uczniów. Radość i stres w jednym

Matura 2021: "Lalka" i "Ziemia obiecana" na maturze z polskiego

„Czy ambicja ułatwia osiągnięcie człowiekowi zamierzonego celu?” – m.in. z takim tematem rozprawki, w nawiązaniu do fragmentu „Lalki” Bolesława Prusa, musieli zmierzyć się tegoroczni maturzyści, którzy we wtorek otworzyli arkusze z języka polskiego. – Właściwie „Lalka” to był pewniak, mówiło się o niej od dłuższego czasu – komentują lubelscy maturzyści. Zaskoczyła za to „Ziemia obiecana”, której na maturze nie było od blisko dekady.