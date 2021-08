Jak nie dziki, to potop. Nowy kataklizm przy ul. Zawilcowej w Lublinie

Trwająca dwa dni ulewa bardzo dała się we znaki działkowcom z Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy ul. Zawilcowej. Są załamani. - Już teraz są duże straty. Zgniją plony, drewniane altanki. Przecież wszystko trzeba będzie rozebrać. Wiele osób nawet nie ma ubezpieczonych tych działek – mówi pan Wojciech. Żali się, że woda stoi i wszystko będzie do wyrzucenia.

- Działki są albo zalane, albo nie ma możliwości żeby się do nich dostać. Ani nic zebrać, ani zobaczyć co ocalało. Wchodzę tam w kaloszach albo na boso, ale i tak zapadam się w błocie aż po kolana – mówi pan Wojciech.

Działkowcy wzywali straż pożarną do wypompowywania wody, ale nie było gdzie jej wylewać. Po naszym telefonie do straży pierwsze dwa-trzy zastępy pojawiły się jednak na działkach. - Nie jest to łatwa akcja, bo rozlewisko jest bardzo duże i dość głębokie – mówił nam kpt. Andrzej Szacoń z lubelskiej straży pożarnej. - Staramy się wodę wypompować do Bystrzycy. Zobaczymy czy będzie z tego jakiś efekt.