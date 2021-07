Jak trwoga, to do... rzecznika. Spotkanie z Adamem Abramowiczem

Abramowicz przemawiał ponad godzinę. Zapewniał m.in. że wprowadzony w 2004 roku podatek liniowy jest korzystny dla budżetu państwa oraz pozytywnie „zadziałał” na kondycję rodzimych firm. Dzięki niemu przedsiębiorcy mieli większą możliwość inwestowania. Co się zatem złego dzieje?

Premier milczy

– Dodatek liniowy powinien zachować dotychczasową formę. Jeśli jednak w ramach „Polskiego Ładu” rząd podejmie decyzję o zmianach tego stanu rzeczy, a na to się zanosi, mamy propozycję rozwiązań – zapewniał podczas spotkania rzecznik Abramowicz.

Jak wyliczył rządowe propozycje w ramach „Polskiego Ładu” to m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł (co ma dać budżetowi państwa ok. 20 mld zł rocznie), podniesienie drugiego progu podatkowego z 85 tys. 528 zł do 120 tys. zł. oraz m.in. likwidacja ryczałtowej składki zdrowotnej (z wyjątkiem osób samozatrudnionych). Jaka jest zdaniem Abramowicza alternatywa dla tych założeń? To, jak mówił, umożliwienie skorzystania z „kwoty wolnej” do 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym oraz m.in. wprowadzenie maksymalnej kwoty składki zdrowotnej (byłoby to miesięcznie 1176,08 zł).