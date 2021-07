Jak wyglądają szczepienia w województwie lubelskim? Na czele rankingu Lublin, Puławy i Dęblin

Z kolei na dole rankingu wciąż pozostają Serniki (21,9 proc. zaszczepionych, co oznacza 2459. pozycję w rankingu ogólnopolskim), Wojcieszków (23,6 proc. zaszczepionych - 2441. miejsce w kraju), Łuków (23,6 proc. zaszczepionych - 2439 miejsce w Polsce), Tereszpol (23,7 proc.), Międzyrzec Podlaski (24,6 proc.), Serokomla (25,3 proc.), Kock (25,6 proc.), Godziszów (25,7 proc.), Ludwin (25,9 proc.) i Dzwola (25,9 proc.).

W klasyfikacji województw, Lubelskie plasuje się na 9. pozycji co do liczby w pełni zaszczepionych osób (dane z piątku, 30 lipca). I choć wśród gmin z naszego regionu pod tym względem nadal króluje Lublin, to także tutaj chęć do szczepień znacząco zmalała. W efekcie w sobotę (31 lipca), w związku z niewielkim zainteresowaniem szczepieniami swoją działalność zakończył Punkt Szczepień Powszechnych na Icemanii w Lublinie.