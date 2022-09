Jaki będzie budżet Lublina? Scenariusz jest pesymistyczny Michał Dybaczewski

Anna Kurkiewicz/ archiwum

To będzie wyjątkowo trudny rok dla budżetu Lublina. Ratusz przewiduje, że w przyszłym roku do miejskiej kasy wpłynie blisko 300 mln zł mniej. Odbije się to na inwestycjach, ale po kieszeni dostaną także mieszkańcy.