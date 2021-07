Jakie lubelskie szkoły i klasy cieszą się największą popularnością wśród tegorocznych ósmoklasistów?

Do środy ósmoklasiści mogą jeszcze dokonywać zmian dotyczących preferencji wyboru szkół ponadpodstawowych, ale nie później, bo już 22 lipca pojawią się w szkołach listy zakwalifikowanych do przyjęcia, a niecałe dwa tygodnie później - 2 sierpnia listy przyjętych. Tego dnia ruszy też tzw. rekrutacja uzupełniająca, czyli szansa dla tych, którzy nigdzie nie załapali się podczas rekrutacji właściwej

Jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę chętnych ogółem to najpopularniejszym lubelskim liceum w tym roku okazuje się V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej, do którego na 224 wolnych miejsc złożyło dokumenty aż 1112 osób, z czego 333 w tzw. pierwszej preferencji. Do każdej z klas ubiega się tu ponad 356 chętnych. Największe oblężenie odnotowały: mat-geogr-ang (511 os. na 32 miejsca) i biol-chem-ang (390).