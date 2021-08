Jakub Kępa, prezes Motoru Lublin: Jedziemy o wysokie cele, ale w drużynie jest potencjał

30 lat po największym sukcesie lubelskiej drużyny znowu Motor ma szansę na medal mistrzostw Polski. Myślicie o tej rocznicy?

Oczywiście z tyłu głowy mamy tą okrągłą rocznicę i na pewno postaramy się zrobić, co w naszej mocy, żeby powalczyć w finałowej rundzie. Faza play-off rządzi się swoimi prawami. Tutaj wszystko zaczyna się od początku. To nowy rozdział. Jazda będzie już na żyletki i każdy będzie mocno skupiony, żeby pojechać, jak najlepiej. Mam nadzieję, że siłą naszej drużyny będzie wyrównany skład. Liczę, że pokażemy na co nas stać.