Jakub Peszko zostaje w drużynie LUK Politechniki Lublin

29-letni siatkarz w minionym sezonie, miał okazję pomóc lubelskiej drużynie w zaledwie dwóch meczach. Drugie starcie z ekipą MCKiS Jaworzno okazało się dla niego bardzo pechowe, bowiem okupił ten występ uciążliwą kontuzją, która wykluczyła go na resztę sezonu.

- Kuba już w okresie przygotowawczym do poprzedniego sezonu potwierdzał potencjał, który skłonił nas do zaproponowania mu współpracy. Jego kontuzja była dla nas ciosem, który wymusił nadzwyczajne działania. W tym doskonałym sportowo sezonie niewątpliwie zabrakło nam tylko satysfakcji z podziwiania Kuby na parkiecie. Cieszę się, że mógł wracać do zdrowia w spokoju. Wierzę, że walka z kontuzją uczyniła go silniejszym. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć go na parkietach PlusLigi - mówi na stronie klubowej Maciej Krzaczek, wiceprezes LUK Politechniki Lublin.

Peszko mierzy 193 cm, dysponując zasięgiem z wyskoku do ataku 342 cm. Siatkarz ma na swoim koncie wiele sukcesów klubowych. Jest m.in. mistrzem Polski w barwach Asseco Resovii (2012), srebrnym medalistą Pucharu CEV w barwach Asseco Resovii (2012), złotym medalistą Młodej Ligi w barwach Asseco Resovii (2011), brązowym medalistą Młodej Ligi w barwach Asseco Resovii (2012), złotym medalistą Akademickich Mistrzostw Europy w barwach Uniwersytetu Rzeszowskiego (2017), mistrzem Polski kadetów w barwach Asseco Resovii (2012), czy złotym medalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w barwach Asseco Resovii (2009). Ponadto rozegrał w sumie osiem sezonów w PlusLidze i łącznie wystąpił w 117 ligowych meczach. W ostatnim sezonie w PlusLidze punktował dla Visły Bydgoszcz, będąc etatowym przyjmującym.