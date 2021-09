Jan Nowakowski (siatkarz LUK Politechniki Lublin): Ciężko jest z dostępnością hali. Mamy wydzielone godziny

Od ponad miesiąca przygotowujecie się do gry w PlusLidze. Patrząc na pracę, którą już wykonaliście, to ze spokojem oczekujecie rozpoczęcie sezonu?

Okres przygotowawczy jest takim momentem, w którym zawodnicy nie czują się dobrze. Nie czują, że to idzie w dobrym kierunku. Ale trener mówi, że tak ma być. Wyniki sparingów tego nie obrazują. Trenerzy mają tylko dane do analizy, natomiast dla nas to bardzo ciężki okres, który trzeba po prostu przetrwać.

W ciągu kilku ostatnich dni obciążenia na treningach były największe?

Dokładnie. Jeszcze najbliższy tydzień będzie czasem, w którym powinniśmy czuć się bardzo źle. Mikrocykl treningowy idzie więc chyba dobrze.

Oprócz pracy w siłowni, w okresie przygotowawczym rozegracie też dużo sparingów.

Taki styl pracy ma trener Daszkiewicz, a mi to bardzo odpowiada. Spotkań jest dużo, buduje się zespół, a my zaczynamy się coraz lepiej rozumieć. Trening treningiem, niby robimy to samo, ale jednak nie ma wtedy sytuacji przypadkowych, które zdarzają się właśnie, gdy grasz z innymi zawodnikami.