Jan Nowakowski zostaje, natomiast Grzegorz Pająk opuszcza ekipę LUK Lublin

– W siatkówce bardzo ważna jest dla mnie atmosfera w zespole – podkreśla na stronie klubowej Jan Nowakowski. – W poprzednim sezonie udało nam się stworzyć świetną grupę ludzi, którą mam nadzieję, dobrze oglądało się w akcji. Pozostaje jednak niedosyt w postaci braku awansu do fazy play-off. Dlatego zdecydowałem się zostać na kolejny sezon w Lublinie, żeby nie tylko utrzymać świetna atmosferę, ale również poprawić wynik sportowy – dodaje.

Jan Nowakowski do LUK Lublin dołączył przed sezonem 2021/22. Wystąpił w 28 meczach, zdobywając w nich 220 punktów. 58 z nich było po blokach, co uplasowało go w dziesiątce najlepszych blokujących kampanii 2021/22.

Nowakowski w PlusLidze zadebiutował już jako 19-latek, reprezentując barwy Transferu Bydgoszcz. W tym klubie grał przez cztery sezony. Z każdą drużyną rozegrał potem co najmniej dwa pełne sezony. Był także ważnym ogniwem zespołów Onico Warszawa i GKS-u Katowice.