Janów Lubelski. Prokurator doprowadził do kolizji z ciężarówką i uciekł. Pijany został zatrzymany kilka godzin później Krzysztof Załuski

Jechał całą szerokością jezdni - od krawężnika do krawężnika. Ostatecznie doprowadził do stłuczki i uciekł. Policja zatrzymała pirata. Był to miejscowy prokurator.