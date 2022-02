Janów Lubelski. Rusza III edycja Wojewódzkiego Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną

Dzieci, młodzież, koła gospodyń wiejskich, artyści, plastycy - wszyscy mogą zgłosić się do konkursu na najpiękniejszą palmę i pisankę wielkanocną.

Celem konkursu jest rozpowszechnienie tradycji związanej ze Świętami Wielkanocnymi, powrót do wielkanocnych tradycji, utworzenie Izby Pisanki Lubelskiej i zapewnienie, że co roku będą przybywać nowe eksponaty. Konkurs rozpoczął się 14 lutego 2022 roku i potrwa do 11 marca.

Kategorie konkursowe:

Pisanka tradycyjna (wykonana zgodnie z dawnymi wzorami charakterystycznymi dla woj. lubelskiego)

Pisanka współczesna (technika i wykonanie dowolne. Pisanka musi mieć rozmiary jaja kurzego)

Palma tradycyjna (wykonana jedynie z naturalnych surowców, część ozdobna nie może przekraczać jednego metra)

Palma współczesna ( podobnie jak palma tradycyjna, jej część ozdobna nie może przekraczać jednego metra)

W każdej kategorii zostaną wyłonieni laureaci w trzech podkategoriach: