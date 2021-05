Jarosław Hampel dzieli się wiedzą z młodzieżą Motoru. To sposób na walkę lubelskiej drużyny o mistrzostwo Polski?

- Wprawdzie pogoda popsuła nam plany przygotowawcze, a potem zmagałem się z koronawirusem i wydawało się, że nie będzie tak gładko, to jednak wszystko zmierza w dobrym kierunku – mówił Hampel w Magazynie PGE Ekstraligi. - Co roku moje przygotowania przebiegają w ten sam sposób lub podobnie. Czuję się coraz lepiej na motocyklu, ale chciałbym, żeby moje wyścigi były jeszcze lepsze. Nad tym cały czas pracuję – dodał.

39-letni Jarosław Hampel od blisko już ćwierćwieku ściga się na torach żużlowych. Lista jego sukcesów jest bardzo długa i chociaż w ostatnich latach nie należał do najlepszych zawodników PGE Ekstralidze, to w tym sezonie ma najlepszy początek rozgrywek od kilku lat.

Natomiast Dominik Kubera (22 lata) startujący w roli zawodnika do lat 24, w trzech meczach wywalczył dla Motoru 24 punkty (średnia 8 pkt/mecz). Tym samym wspomniane trio młodych żużlowców zdobyło prawie 40 procent wszystkich punktów wywalczonych przez lubelski zespół.

- Mimo dużej różnicy wieku, jesteśmy z chłopakami na „ty”. To fajni ludzie, a nasze relacje są bardzo koleżeńskie. Jeśli jest okazja i mogę im coś doradzić, podpowiedzieć odnośnie sprzętu czy samej jazdy, to robię to bardzo chętnie – mówił Jarosław Hampel w Magazynie PGE Ekstraligi.