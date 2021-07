Jarosław Niezgoda pozywał znanego agenta piłkarskiego. Były piłkarz Wisły Puławy będzie walczył o pieniądze w sądzie

Informację taką podał dziennikarz Wirtualnej Polski, Szymon Jadczak. - Były reprezentant kraju, obecnie zajmujący się transferami, miał podrobić podpis Jarosława Niezgody przy okazji jego transferu do amerykańskiego klubu Portland Timbers. W sprawę miał być też zamieszany inny agent piłkarski współpracujący z Markiem Citką – czytamy w artykule na stronie SportoweFakty.pl.

Przypomnijmy, że Niezgoda do Portland Timbers trafił pod koniec stycznia 2020 roku. Jego ówczesny klub, Legia Warszawa, miała zarobić na transferze 3,8 mln dolarów. Z powodu bonusów kwota mogła jednak wzrosnąć do 5,3 mln. Jak podaje Szymon Jadczak, to właśnie te pieniądze stały się osią niezgody między byłym zawodnikiem Wisły Puławy, a agentem piłkarskim. Citko zażądał bowiem prowizji w wysokości 700 tys. dolarów, która zdaniem Niezgody mu się nie należała. Agent skierował więc sprawę do Piłkarskiego Sądu Polubownego Polskiego Związku Piłki Nożnej.