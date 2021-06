Jason Doyle Indywidualnym Międzynarodowym Mistrzem Ekstraligi. Dobry występ Mikkela Michelsena z Motoru Lublin

W fazie grupowej zgromadził 11 punktów, tyle samo co Doyle. Australijczyk miał jednak na koncie więcej indywidualnych wygranych i to on awansował bezpośrednio do finału. Michelsen musiał o ten przywilej walczyć w jednym z półfinałów, z których tylko zwycięzcy przechodzili do decydującego biegu (oprócz Doyle’a pewne miejsce w finale miał Zmarzlik).