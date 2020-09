Jechał z 3 promilami i uderzył w betonowy przepust. 3 pasażerów i kierowca trafili do szpitala

Do zdarzenia doszło w niedzielę kilka minut po godz. 20 w Kornelówce (gmina Sitno). Przybyli na miejsce funkcjonariusze policji ustalili wstępnie, że kierujący fordem na prostym odcinku drogi jadąc od Miączyna w kierunku miejscowości Czołki stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na prawe pobocze i uderzył w betonowy przepust znajdujący się we wjeździe do posesji. Prawdopodobną przyczyną wypadku była nadmierna prędkość z jaką poruszał się 31-latek i niedostosowanie jej do warunków drogowych. Ponadto, badanie alkomatem wykazało, że w organizmie kierowcy były ponad 3 promile alkoholu.

W samochodzie znajdowało się czworo pasażerów, również w stanie nietrzeźwości. Po wypadku trzech z nich (w wieku 18, 20 i 27 lat) wraz z kierującym 31-latkiem zostało przewiezionych do szpitala. Dwie osoby doznały jedynie niegroźnych potłuczeń, ale zarówno kierowca, jak i 27-letni pasażer wymagają dalszej hospitalizacji.