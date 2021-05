Jeden z najstarszych zabytków Lublina do poprawy. Baszta Półokrągła dostanie iluminacje

Dron dostarczył paczkę ze sklepu w Lublinie do klienta. Całą drogę pokonał bez udziału człowieka

Rakiety do ping-ponga, trzy piłeczki, zegarek dla biegacza i koszulka. Sprzęt sportowy zamówiony w lubelskim sklepie, do klienta po raz pierwszy dostarczył dron. - To historyczny moment - podkreśla twórca Hermesa.