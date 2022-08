Jedne z najbardziej znanych lubelskich zabytków szykuje się do remontu. Na samą dokumentację projektową trzeba będzie wydać kilkaset tysięcy

Druga sala ślubów na parterze; winda, która ułatwi poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami; wymiana okien, nowe tynki.

Trybunał Koronny szykuje się do kompleksowego remontu. We wtorek (9.08) ratusz dowidział się ile może go kosztować wstępny etap inwestycji czyli opracowanie dokumentacji projektowej.

Miasto zarezerwowało na ten cel 686,5 tys. zł. Ofertę w przetargu złożyła tylko jedna firma. To Pracownie Konserwacji Zabytków „Arkona” z Krakowa. Za wykonanie pełnej dokumentacji chce dostać 608 tys. zł. Ratusz chce otrzymać projekt w ciągu 10 miesięcy.

Ostatni generalny remont w zabytkowego gmachu Trybunału Koronnego przeprowadzono ok. 40 lat temu. W ramach obecnych prac gmach ma być dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych. Planowany jest montaż m.in. panoramicznej windy lub platformy (w miejscu szatni na parterze). Ponadto powstanie dodatkowa sala ślubów. Ma ona mieć swoje własne wejście od południowej strony gmachu.