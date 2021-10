Jesień w Kazimierzu Dolnym. W tych krajobrazach można się zakochać! Zobacz zdjęcia ze spaceru po tym urokliwym mieście Łukasz Kaczanowski

Kazimierz Dolny to urokliwe miasteczko położone nad Wisłą, które przyciąga do siebie mnóstwo turystów, niezależnie do pory roku. Korzystając ze słonecznej pogody i my postanowiliśmy sprawdzić, jak tym razem prezentuje się kazimierska jesień. Wniosek? W tych krajobrazach można się zakochać! Przekonajcie się sami, klikając w przycisk „zobacz galerię” i przesuwając zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.