Jesień wraz ze studentami zawitała na miasteczko akademickie. Zobacz jak pięknie to wygląda [Zdjęcia] Małgorzata Genca Ismena Cieśla

Wraz z październikiem do Lublina powrócili studenci. W tym samym czasie na lubelskim miasteczku akademickim zagościła jesień. Liście na drzewach pięknie wybarwiły się w odcieniach złota i czerwieni, a studenci leniwie spacerują pomiędzy zajęciami. Pogoda jeszcze sprzyja do spacerów, więc to idealny czas by się zainspirować - kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.