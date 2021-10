Jesienny Bal Dobroczynny w Okunince na rzecz chorej Kasi z Włodawy

Kasia z Włodawy, mama dwójki wspaniałych chłopców, w lipcu tego roku dowiedziała się, że ma raka piersi. Niestety kolejne badania potwierdziły przerzuty na kości, więc sprawa jest bardzo poważna i wymaga szybkiego działania. Oprócz chemioterapii i radioterapii, która rozpoczyna się lada dzień, jest wiele innych skutecznych terapii, które pozwolą Kasi przezwyciężyć nowotwór i wrócić do normalnego życia.

Ruszyła już zbiórka na pomagam.pl, ponadto mieszkańcy organizują inne formy pomocy. Jedną z nich będzie Jesienny Bal Dobroczynny, który zaplanowano na 6 listopada, o godz. 19.00 w Hotelu Sanvit Lake Resort & Spa Okuninka.

- To będzie wyjątkowy wieczór z muzyką na żywo, licytacjami, pokazami i muzyczną wizytówką. Kochani działamy w słusznej i delikatnej sprawie! Pomóc może każdy. Nie raz dzięki Wam udawało się pokonać to co złe. Mamy ograniczoną liczbę miejsc i bardzo na Was liczymy. My zrobimy wszystko żeby poprzez wspólną zabawę zrealizować ten cel na jak najwyższym poziomie - podkreślają organizatorzy z Włodawskiego Domu Kultury.