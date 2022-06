Jeśli nie złożymy deklaracji, posypią się kary. Nawet do 5 tys. złotych

- Z naszych danych wynika, że deklaracje powinni złożyć właściciele lub zarządcy 5 milionów budynków w naszym kraju. Dotychczas zrobiło to 4,3 mln z nich. To około 80 procent – mówiła w czwartek (9 czerwca) Joanna Niedźwiecka, rzecznik prasowy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. - Deklaracje cały czas spływają. Tylko wczoraj dotarło do nas 50 tys. takich dokumentów.

Nie wszyscy muszą działać tak samo. Jeśli źródło ciepła np. kocioł na paliwo stałe, kominek, piec kaflowy itd. - zostało uruchomione w budynku do 1 lipca 2021 r., to deklaracje należy złożyć do 30 czerwca 2022 r. Gdy natomiast powstało ono po 1 lipca 2021 r., właściciele lub zarządcy budynków w którym się znajduje, powinni odpowiednią deklarację złożyć w ciągu 14 dni od jego uruchomienia. Dane są gromadzone na temat budynków, w których przebywają mieszkańcy, ale także budynków niezamieszkałych (mających jednak własne źródła ciepła).