Jeszcze kilka dni potrenują sami. Budowlani poznali kalendarz jesieni

– W ciągu 12 tygodni zaplanowano dziewięć kolejek ligowych, co dwie, trzy kolejki są przerwy, ale nie dla wszystkich zawodników, ponieważ w tych terminach będą akcje kadr narodowych zarówno młodzieżowych jak i seniorskich – ocenia Kozak. – Na pewno będą to intensywne tygodnie dla drużyny, meczów jest sporo, a dodatkowo najlepsi nasi zawodnicy będą uczestniczyć w akcjach kadrowych. Gramy na jesieni pięć meczów u siebie i cztery na wyjeździe. Kolejność naszych gier to jest, z jakimi przeciwnikami w kolejności się zmierzymy nie ma aż takiego znaczenia. Ważniejsze jest to czy potrafimy podnieść jakość naszej gry w meczach wyjazdowych – dodaje.

Po meczu z łodzianami, Edach Budowlani kolejno zmierzą się z: Arką Gdynia (27/28 sierpnia, wyjazd), Juvenią Kraków (10/11 września, dom), Awentą Pogonią Siedlce (17/18 września, wyjazd), Orkanem Sochaczew (1/2 października, dom), Ogniwem Sopot (8/9 października, wyjazd), UP Fitness Skrą Warszawa (22/23 października, dom), Lechią Gdańsk (29/30 października, wyjazd) i Posnanią Poznań (5/6 listopada, dom).