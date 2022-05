9 maja prezydent USA Joseph Biden podpisał Lend-Lease Act dla Ukrainy. Co oznacza to prawo i jak działa?

To nie przypadek, że prezydent USA Joseph Biden podpisał Lend-Lease Act dla Ukrainy 9 maja, w dniu, w którym Rosja obchodziła Dzień Zwycięstwa. Przypominam również, że 12 czerwca 2020 r., w Dzień Niepodległości Rosji, NATO wystąpiło do Ukrainy z Programem Rozszerzonego Partnerstwa. Symbolizm jest obecny w obu przypadkach. Co daje to prawo? Najważniejsze, że daje szansę na przyspieszenie procedur dostaw broni i dostaw wojskowych na Ukrainę. Można powiedzieć, że to taka dzierżawa. Ale jasne jest, że nie wyklucza to utraty i uszkodzenia tej broni. Wówczas de facto zostanie rozwiązana kwestia tego, jak Ukraina za to zapłaci. Nawiasem mówiąc, kwestia umorzenia długów Ukrainy pozostaje na porządku dziennym i jest wokół niej wiele problemów, ponieważ dług zagraniczny Ukrainy jest duży.