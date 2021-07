Jezdnia na ulicy Herberta w Lublinie ma dostać nowy asfalt. Problem z przebudową jednak już na stracie. Chodzi o kasę

Duże zmiany czekają ul. Herberta (dawna Kruczkowskiego). Ulica ma być przebudowana na odcinku ok. 400 metrów - od ul. Zemborzyckiej do Dunikowskiego. Miasto dowiedziało się właśnie, ile może kosztować ta inwestycja. I ma problem. Urzędnicy oszacowali koszt robót na 1 mln zł. Okazuje się jednak, że to za mało. Do przetargu przystąpiły dwie firmy, chcą dostać od 40 do 60 proc. więcej niż jest gotowe wydać miasto. Oferta PRD Lubartów opiewa na 1,43 mln zł, a firmy Strabag na 1,67 mln zł.