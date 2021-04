Jeże dostaną od miasta „ochronny parasol”. Na czym to będzie polegać?

W Lublinie jeże zostaną otoczone specjalną opieką. Miasto rusza z programem ich ochrony. – W wybranych lokalizacjach zostaną postawione znaki drogowe ostrzegające kierowców o częstszej obecności jeży w tych miejscach – informuje Izolda Boguta z biura prasowego ratusza. I dodaje: – Jeże to pożyteczne ssaki, które przemieszczają się po Lublinie od wiosny do jesieni, często również po ulicach, co jest dla nich niebezpieczne.

Na terenie Lublina można spotkać ok. 100 gatunków zwierząt. – Najliczniejszą grupę stanowią ptaki i drobne ssaki - głównie jeże, wiewiórki i nietoperze. Zadomowiły się u nas lub migrują z okolicznych gmin również sarny i jelenie – wylicza Blanka Rdest-Dudak, z-ca dyrektora Wydz. Ochrony Środowiska UM Lublin. I podkreśla: – Zależy nam, aby miasto było miejscem bezpiecznej i w miarę możliwości bezkonfliktowej koegzystencji ludzi i zwierząt. Dlatego nie tylko pomagamy zwierzętom wymagającym pomocy weterynaryjnej - rannym i poszkodowanym np. w wyniku wypadków drogowych, ale również prowadzimy działania, których celem jest zapewnienie nowych miejsc siedliskowych czy uwrażliwienie mieszkańców na bezpieczeństwo dzikich zwierząt.