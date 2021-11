„Język ma być przede wszystkim wygodny w użyciu”. Rozmowa o językowej niewidoczności kobiet

Po co w ogóle są nam formy żeńskie w języku?

A może ja odwrócę to pytanie: po co nam formy męskie? Jeżeli dzielimy ludzi na kobiety i mężczyzn – pomijam tu osoby niebinarne, bo o nich nie piszę w książce – mówiąc o mężczyznach, używamy form męskich, a mówiąc o kobietach, używamy żeńskich. To jest logiczne.

Dlaczego kiedy mówimy o wszystkich, również używamy form męskich?

Tutaj mamy do czynienia z dwoma rodzajami zjawisk. Po pierwsze, z tak zwaną ogólną funkcją form męskich, które mają taką właściwość – i jest to spuścizna wielu wieków – że odnoszą się także do tzw. grup różnopłciowych, czyli obejmujących kobiety i mężczyzn. To znaczy, że jeśli mówimy „Polacy często kupują swoim partnerkom kwiaty z okazji Dnia Kobiet”, mamy na myśli mężczyzn. Ale jeśli powiemy „Polacy lubią spędzać wakacje nad morzem”, w tym wypadku chodzi o Polki i Polaków. Drugie zjawisko polega na asymetrii między nazwami mężczyzn i kobiet, ponieważ wiele nazw męskich nie posiada żeńskich odpowiedników. Utrwalonych form żeńskich nie posiadają prestiżowe funkcje, stanowiska i tytuły, np. prezydent, premier, konsul, ambasador, ale również tradycyjne męskie zawody (np. szewc, hutnik, kierowca), stopnie wojskowe czy nazwy hierarchii kościelnej. Poza tą ostatnią dziś mamy do czynienia z kobietami w każdej z wymienionych dziedzin, ale nadal posługujemy się wobec nich formami męskimi.