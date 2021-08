Joanna Bator na festiwalu w Szczebrzeszynie. Zaplanowano także plenerowe widowisko

NOWE Ostatnia droga Zdzisława Badio. Ciało byłego więźnia niemieckiego obozu na Majdanku spoczęło na cmentarzu komunalnym

6 sierpnia zakończyły się uroczystości pogrzebowe Zdzisława Badio. Były więzień niemieckiego obozu na Majdanku był zaangażowany w edukowanie młodych pokoleń. W wieku 17 lat został aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu w Krasnymstawie. Stamtąd trafił we wrześniu 1942 r. na Majdanek w charakterze zakładnika. Był jedną z ok. 150 tys. osób, które przeszły przez niemiecki obóz koncentracyjny KL Lublin. Razem z innymi więźniami był zmuszany m.in. do prac ziemnych oraz zatrudniony w komandzie, które pracowało w kantynie SS. Z obozu został zwolniony po czterech miesiącach. Ciało Zdzisława Badio spoczęło na cmentarzu komunalnym na Majdanku.